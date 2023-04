Approche du jardin naturel

2020-03-29 – 2020-03-29 . 9 9 Patrick vous ouvre les portes de sa ferme gérée entièrement en permaculture, dans le plus grand respect de l’environnement et de la biodiversité. Il vous accompagne pour une visite guidée des jardins à la découverte de l’agroécologie, l’agroforesterie, le jardinage naturel.

Un pot convivial est offert en fin de visite. Adultes uniquement.

Durée : 3h

Tarif unique : 9€ par personne (Paiement sur place)

Inscription obligatoire auprès de l’arbre à poule par mail à contacts@larbreapoule.com Port de vêtements adaptés à la météo et chaussures fermées ne craignant pas la boue.

Accessible aux personnes à mobilité réduite par temps sec (les allées en terre deviennent impraticable lorsqu'il pleut). contacts@larbreapoule.com https://www.larbreapoule.com/accueil

