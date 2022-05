Approche de l’hortithérapie (expérience du bien-être dans un jardin…) le jardin de pierre Allennes-les-Marais Catégories d’évènement: Allennes-les-Marais

Approche de l'hortithérapie (expérience du bien-être dans un jardin…)

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à le jardin de pierre

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à le jardin de pierre

Au cours d’une visite guidée, et après la dégustation d’un café ou d’une boisson à titre de mise en bouche, découvrer des instants de bonheur en contemplant les rosiers, les très nombreux fruitiers, les 61 cépages de vignes de table, dans l’environnement reconstitué d’un jardin de curé du XIXe siècle, nourrissier, ornemental et propice à la méditation….

Boutures à très petits prix, participation très libre, photographies recommandées et visites intimistes de 2 à 4 personnes

Découvrir les bienfaits d'une promenade dans un jardin fleuri, parfumé, coloré, ornemental et vivrier le jardin de pierre chemin du haut d'herrin 59 Allennes-les-Marais Nord

