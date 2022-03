APPROCHE DE LA CULTURE TRADITIONNELLE CHINOISE salle festive de l’Accent Montrabé Catégories d’évènement: Haute-Garonne

salle festive de l’Accent, le dimanche 17 avril à 14:30

Initiation à la calligraphie autour d’un thé traditionnel chinois et présentation des constumes portés dans les différentes régions de la Chine.

5€ par famille

organisée par l’association “ARTS FRANCO-CHINOIS” salle festive de l’Accent allée Antoine Candela 31850 Montrabé Montrabé Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-17T14:30:00 2022-04-17T18:00:00

