Centre Socioculturel, le jeudi 24 février à 14:00

Apprenez à faire connaissance avec l’hypnose : son fonctionnement, comment peut-on l’utiliser, pourquoi faire, les idées reçues, l’auto-hypnose quelle utilité dans la vie de tous les jours?

nombre de place limité, sur inscription, gratuit

Au cours d’un échange ludique et participatif, vous ferez connaissance avec l’hypnose Centre Socioculturel 9 rue Marcel Thil 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T16:30:00

