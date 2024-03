Apprivoiser les écrans et grandir Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Eysines, samedi 23 mars 2024.

Apprivoiser les écrans et grandir La méthode 3-6-9-12 de Serge Tisseron Samedi 23 mars, 17h30 Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau Gratuit

En quelques années, le numérique a bouleversé nos habitudes familiales. Les pédagogues et les parents en sont souvent désorientés. Venez rencontrer, Serge Tisseron psychiatre et docteur en psychologie français, auteur de nombreux ouvrages sur les relations que nous entretenons

avec les écrans. Dans l’optique d’inventer de nouveaux rituels, il nous transmettra des conseils simples, articulés autour de 4 étapes essentielles de la vie des enfants : l’admission en maternelle, l’entrée au CP, la maîtrise de la lecture et de l’écriture et le passage au collège.

Théâtre Jean Vilar – Centre culturel Le Plateau rue de l'église 33320 Eysines

enfants et écrans sensibilisation