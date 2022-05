Apprivoiser les écrans et grandir Atelier Canopé Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Apprivoiser les écrans et grandir Atelier Canopé, 14 juin 2022, Strasbourg. Apprivoiser les écrans et grandir

Atelier Canopé, le mardi 14 juin à 19:00

Les écrans nous envahissent… Serge Tisseron, psychiatre, membre de l’Académie des technologies et docteur en psychologie, peut vous aider à leur donner une place adaptée au développement de vos élèves, de vos enfants.

Entrée libre sur inscription

Conférence de Serge Tisseron Atelier Canopé 23 rue du Maréchal Juin, 67000 STRASBOURG Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-14T19:00:00 2022-06-14T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Atelier Canopé Adresse 23 rue du Maréchal Juin, 67000 STRASBOURG Ville Strasbourg lieuville Atelier Canopé Strasbourg Departement Bas-Rhin

Atelier Canopé Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Apprivoiser les écrans et grandir Atelier Canopé 2022-06-14 was last modified: by Apprivoiser les écrans et grandir Atelier Canopé Atelier Canopé 14 juin 2022 Atelier Canopé Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin