du mardi 8 mars au dimanche 17 avril à Médiathèque des Chartreux

Partez à la conquête du ciel dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes auprès de plusieurs aviatrices, pionnières de l’aviation et premières femmes à avoir obtenu le brevet de pilote-aviateur de l’Aéro-Club de France dès 1910. Thérèse Peltier, Elise Deroche, Hélène Dutrieu, Jeanne Herveux, Marie-Louise Driancourt, Marie Marvingt, Maryse Bastié, … Autant de femmes aviatrices que de personnalités fortes de par leurs compétitivités, leurs goûts du risque et du dépassement de soi. Nombre d’entre elles ont fait leurs preuves sur l’ancien champ de manœuvres militaire, actuel héliport de Paris-Issy, et marquées le monde de l’aviation au même titre que de grands aviateurs tels que Henri Farman. Tout au long du XXe siècle, de nombreuses femmes ont fait carrière dans l’aviation civile, professionnelle, jusque dans l’armée, telle que Valérie André, première femme Général, médecin et pilote d’hélicoptère. L’exposition Apprivoiser le souffle du vent : femmes aviatrices est également l’occasion de découvrir l’importance et l’évolution de l’aviation qui a marqué les imaginaires de par les meetings aériens, les dangers encourus et les prouesses techniques, jusqu’à s’inscrire dans notre quotidien. Pour accéder aux médiathèques, les visiteurs de plus de 12 ans et 2 mois révolus sont tenus de présenter un pass sanitaire valide et les plus de 16 ans un pass vaccinal valide.

Entrée libre

Exposition

Médiathèque des Chartreux 2 rue du Clos-Munier, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



