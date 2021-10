Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Hauts-de-Seine, Meudon Apprivoiser le noir et blanc : initiation à la gravure pour enfants Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

_**Apprivoiser le noir et blanc**_ _**Une initiation à la gravure pour enfants**_ Après une visite de l’exposition, les enfants découvrent la technique de la gravure en relief sur plaque de linoléum. Dessin, taille, encrage et tirage, ils réalisent toutes les étapes de création. _Mardi 26 octobre et Jeudi 28 octobre_ _De 14h à 17h_ _Enfants à partir de 10 ans_ _Sur réservation_ _Tarif : 5€/enfant_ _Sur présentation du pass sanitaire pour les enfants de + 12 ans_

Autour de l’exposition “Frank Boggs, en marge de l’impressionnisme”, les enfants s’initient à la technique de la gravure en relief Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres, Meudon Meudon Hauts-de-Seine

2021-10-26T14:00:00 2021-10-26T17:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T17:00:00

