Apprivoiser la perte : la méditation au service de l'acceptation Médiathèque José Cabanis Toulouse

Toulouse

Apprivoiser la perte : la méditation au service de l’acceptation Médiathèque José Cabanis, 17 septembre 2020, Toulouse. Apprivoiser la perte : la méditation au service de l’acceptation

Médiathèque José Cabanis, le jeudi 17 septembre 2020 à 18:00

Durant toute notre vie, nous devons affronter à la perte. L'être humain est mal équipé pour y faire face, ce qui génère souvent colère, tristesse, regrets, culpabilité… La méditation est un moyen puissant d'aider et de favoriser l'acceptation de tout ce que l'on perd et d'apprivoiser l'impermanence. Au-delà de ce qui a été perdu, les pratiques méditatives ramènent l'esprit dans le présent et cultivent le contentement de ce qui existe ici et maintenant. Par Thomas Busigny. La conférence sera filmée pour être ensuite diffusée sur notre chaine Youtube distributions de tickets 1h avant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-09-17T18:00:00 2020-09-17T20:00:00

