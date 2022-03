(Apprentissage par le jeu) La Fresque du climat Local Bar de l’Aube, 31 mars 2022, Saint-Étienne.

(Apprentissage par le jeu) La Fresque du climat

Local Bar de l’Aube, le jeudi 31 mars à 18:30

### Jouer en société pour comprendre les enjeux de la Transition Ecologique et Citoyenne _Vous souhaitez saisir véritablement les enjeux du réchauffement climatique ? Comprendre les causes et les conséquences ? Répondre à vos questions laissées sans réponses ? Sensibilisation et apprentissage par le jeu, tels sont les missions de la Fresque du climat._ _N’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs, en famille, entre amis ou_ _collègues !_ **a) Pré-Réservation** : Impérative par mail à [[ctcloire@gmail.com](mailto:ctcloire@gmail.com)](mailto:ctcloire@gmail.com) / Lieu : « Bar de l’Aube » local associatif, 61 rue Antoine Durafour à St Etienne **b) Participation aux frais** : 10 € en pré-réservation par chèque ou virement. Cette participation inclus la boisson, le grignotage, une part des frais animateurs, la location des locaux et votre soutien au CTC 42. **c) N’oubliez pas** de venir avec votre bonne humeur, votre envie de découvrir et de partager…. un petit lot sera offert à l’un des participants, tiré au sort. **d) La participation** financière ne doit pas être un frein à votre motivation, si vous avez des difficultés, ou si le jeu n’a pas du tout correspondu à vos attentes…. votre chèque ne sera pas débité. _CTC 42 : Collectif pour une Transition Citoyenne dans la Loire_ _Tel : 06 28 06 18 19 ou 06 73 98 52 55 ; Site :_ [_[www.ctc-42.org/](www.ctc-42.org/)_](www.ctc-42.org/)

avec le CTC-42 …

Local Bar de l’Aube 61 rue Antoine Durafour 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T18:30:00 2022-03-31T21:30:00