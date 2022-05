Apprentissage NOW ! Cobalt, 5 mai 2022, Poitiers.

Apprentissage NOW !

Cobalt, le jeudi 5 mai à 09:30

Evénement pour les entreprises et les étudiants _**”APPRENTISSAGE NOW”**_ est l’occasion de tout savoir sur l’apprentissage et l’alternance dans les métiers du Numérique de l’Ingénierie et du Conseil ! Après plus de deux ans de crise sanitaire, la filière régionale soutient encore et toujours les entreprises qui recrutent ainsi que les étudiants dans le cadre de leurs recherches. L’apprentissage, l’alternance sont des leviers forts pour l’activité économique et l’intégration professionnelle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet évènement, sachez qu’il s’agit de la 5ème édition de promotion des métiers de la filière #numérique, #ingénierie et #conseil de la Région #nouvelleaquitaine ….et elle se tiendra donc le jeudi 5 mai 2022 ! ✍️ Gratuit, sur inscription [Pour les étudiants](https://docs.google.com/forms/d/12HJoTi6h3W12lVCOG3RG1PtFMlZjXK8yYPu8VLqhU88/viewform?edit_requested=true) / [Pour les entreprises](https://docs.google.com/forms/d/1xFJQWUfL19x48YX6DfYtbcSAY1jkXcGI-tFroaCkxZg/viewform?edit_requested=true) **PROGRAMME DE LA JOURNEE** ————————— ### MATINÉE WEBINAIRES **⌚9h30-10h15 – Webinaire spécial « entreprises »** « Faire de l’alternance le meilleur outil pour faire grandir, prospérer et donner du sens à vos futurs talents. » ➡️ Inscription **⌚ 11h-11h45 – Webinaire spécial « étudiants »** « Comment trouver du sens dans ses études et son travail grâce à l’alternance/apprentissage dans le numérique, l’ingénierie, le conseil ? » ➡️ Inscription ### APRES-MIDI « FORUM » **⌚ 14h-15h – POUR LES ENTREPRISES ET PROFESSIONNELS** Les stéréotypes de l’alternance : intervention dynamique avec questions réponses Intervention CFA SUP + témoignages d’apprentis et d’entreprises POUR LES ENTREPRISES ET LES ÉTUDIANTS **⌚ 15h / 16h : Présentation des formations en apprentissage de l’Université de Poitiers + Témoignages** **⌚ 14h / 17h : Ateliers individuels animés par Actiforces** Atelier CV + mise en situation d’ entretiens pour les futurs alternants

Cobalt 5, rue victor hugo, 86000 Poitiers Poitiers Vienne



