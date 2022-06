Apprentissage de la dégustation des vins en 4 séances Lagrave Lagrave Catégories d’évènement: 81150

Lagrave

Apprentissage de la dégustation des vins en 4 séances Lagrave, 2 juin 2022, Lagrave. Apprentissage de la dégustation des vins en 4 séances Lagrave

2022-06-02 19:30:00 19:30:00 – 2022-06-24 21:30:00 21:30:00

Lagrave 81150 Lagrave EUR 150 150 En 4 séances successives, initiez vous au monde du vin et pratiquez la dégustation en compagnie d’une œnologue passionnée ! atelierdugout81@orange.fr +33 6 30 98 02 82 Lagrave

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 81150, Lagrave Autres Lieu Lagrave Adresse Ville Lagrave lieuville Lagrave Departement 81150

Lagrave Lagrave 81150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lagrave/

Apprentissage de la dégustation des vins en 4 séances Lagrave 2022-06-02 was last modified: by Apprentissage de la dégustation des vins en 4 séances Lagrave Lagrave 2 juin 2022 81150 Lagrave

Lagrave 81150