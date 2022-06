Apprentis vanniers

2022-12-06 – 2022-12-06 Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en désuétude. Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne. À prévoir : couteau pointu et sécateur. Intervenant : Raymond Oesterle, vannier amateur Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 2 décembre jusqu’à 17h00) Participation : 40 € (matières premières fournies) Activité jadis courante le long du Rhin, la vannerie est aujourd’hui tombée en désuétude. Ce stage vous initiera, à travers la fabrication d’un panier, aux bases indispensables pour qui souhaite renouer avec cette pratique ancienne.

