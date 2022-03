Apprentis Fermiers Saint-Trimoël Saint-Trimoël Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Trimoël

Apprentis Fermiers Saint-Trimoël, 26 avril 2022, Saint-Trimoël. Apprentis Fermiers Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël

2022-04-26 – 2022-04-26 Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai

Saint-Trimoël Côtes d’Armor Saint-Trimoël Découverte de la ferme et soins aux animaux avec un accompagnement privilégié ! Inscription obligatoire, enfants de 7 à 12 ans. Nombre limité de 6 participants. info@lafermedubotrai.bzh +33 2 96 42 66 23 http://lafermedubotrai.bzh/ Découverte de la ferme et soins aux animaux avec un accompagnement privilégié ! Inscription obligatoire, enfants de 7 à 12 ans. Nombre limité de 6 participants. Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Trimoël Autres Lieu Saint-Trimoël Adresse Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Ville Saint-Trimoël lieuville Le Botrai Ferme Pédagogique du Botrai Saint-Trimoël Departement Côtes d'Armor

Saint-Trimoël Saint-Trimoël Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-trimoel/

Apprentis Fermiers Saint-Trimoël 2022-04-26 was last modified: by Apprentis Fermiers Saint-Trimoël Saint-Trimoël 26 avril 2022 Côtes-d’Armor Saint-Trimoël

Saint-Trimoël Côtes d'Armor