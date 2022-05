Apprentis chercheurs d’or : Moulin d’Ancette Saint-Julien-d’Ance Saint-Julien-d'Ance Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-d’Ance Haute-Loire Saint-Julien-d’Ance EUR 5 5 Par Rémy Désécures, animateur nature.

Les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des minéraux semi-précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de « pans américains », à la manière des chercheurs d’or. patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr http://billetterie.hoteldieu.info/Information.aspx plage du moulin d’Ancette Saint Julien d’Ance Saint-Julien-d’Ance

