Saint-Vincent Haute-Loire, Saint-Vincent Apprentis chercheurs d'or: L'Île de Cheyrac

Saint-Vincent

Apprentis chercheurs d'or: L'Île de Cheyrac 2021-08-12 – 2021-08-12 Rendez-vous plage de l'île de Cheyrac Cheyrac

Saint-Vincent Haute-Loire Saint-Vincent EUR Par Rémy Désécures, animateur nature

Les pieds dans l’eau, vous serez à la recherche des minéraux semi-précieux cachés dans les alluvions de la rivière, à l’aide de » pans américains », a la manière des chercheurs d’or. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

Détails Catégories d'évènement: Haute-Loire, Saint-Vincent Lieu Saint-Vincent Adresse Rendez-vous plage de l'île de Cheyrac Cheyrac Ville Saint-Vincent