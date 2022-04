Apprenti sculpteur, c’est à toi…

Apprenti sculpteur, c’est à toi…, 3 août 2022, . Apprenti sculpteur, c’est à toi…

2022-08-03 – 2022-08-03 Rendez-vous au parc-musée pour vous mettre dans la peau d’un sculpteur. Les enfants découvrent les outils et réalisent, sur un bloc de calcaire, une sculpture qu’ils peuvent rapporter à la maison !

Sur réservation.

À partir de 8 ans. dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville