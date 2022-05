Apprenti Pelotari

Apprenti Pelotari, 18 août 2022

2022-08-18 16:30:00 – 2022-08-18 18:00:00 EUR 10 10 Initiation et découverte de la Pelote Basque avec un éducateur sportif. Le matériel est fourni.

4 spécialités : main nue, pala, xare, chistéra.

Dès 6 ans.

Minimum 5 personnes

