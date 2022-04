Apprenti naturaliste

2022-04-26 14:30:00 – 2022-04-26 16:00:00 Durant cet atelier, les enfants créeront leur propre carnet d’observations naturalistes.

Durant cet atelier, les enfants créeront leur propre carnet d'observations naturalistes.

Ils partiront ensuite en quête de plantes ou de petites bêtes, qu'ils observeront et dessineront à la manière d'un naturaliste. accueil@parc-cotentin-bessin.fr +33 2 33 71 65 30

