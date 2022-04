Apprenti druide Orion, 26 avril 2022, Orion.

Apprenti druide Lacaze aux Sottises 11 route de Lasbordes Orion

2022-04-26 – 2022-04-26 Lacaze aux Sottises 11 route de Lasbordes

Orion Pyrénées-Atlantiques Orion

A défaut de créer de la potion magique, c’est une matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn, que nous vous proposons. Dans cet éco-lieu expérimental et alternatif, l’Homme et l’Environnement sont au centre de tous les projets. Après la visite des jardins maraichers et du verger, place à la cueillette de menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop.

A défaut de créer de la potion magique, c’est une matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn, que nous vous proposons. Dans cet éco-lieu expérimental et alternatif, l’Homme et l’Environnement sont au centre de tous les projets. Après la visite des jardins maraichers et du verger, place à la cueillette de menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop.

+33 5 59 38 00 33

A défaut de créer de la potion magique, c’est une matinée en immersion dans les jardins de Lacaze aux sottises, à Orion, entre Salies-de-Béarn, que nous vous proposons. Dans cet éco-lieu expérimental et alternatif, l’Homme et l’Environnement sont au centre de tous les projets. Après la visite des jardins maraichers et du verger, place à la cueillette de menthe, thym, basilic ou lavande pour la préparation de son sirop, 100% naturel. Venir avec une bouteille ou tout autre contenant pour repartir avec son sirop.

lacaze

Lacaze aux Sottises 11 route de Lasbordes Orion

dernière mise à jour : 2022-04-13 par OT Béarn des Gaves