Herrlisheim Bas-Rhin Herrlisheim Vous souhaitez être acteur dans le secourisme, aider votre prochain… L’amicale des sapeurs-pompiers de Herrlisheim vous propose une initiation aux gestes qui sauvent le samedi 16 avril 2022 au CSC de Herrlisheim.

