Paris Paris Plages Bassin de la Villette Paris Apprenez les gestes qui sauvent au Bassin de la Villette Paris Plages Bassin de la Villette Paris Catégorie d’évènement: Paris

Apprenez les gestes qui sauvent au Bassin de la Villette Paris Plages Bassin de la Villette, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 10 juillet au 22 août 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h

gratuit

Venez apprendre à sauver une vie avec des démonstrations et initiations aux gestes qui sauvent. Les futur·e·s secouristes des Jeux c’est peut-être vous ! Les gestes qui sauvent se tiendront sur le Bassin de la Villette tous les jours de 14h à 18h ! Cette année encore, retrouvez une quarantaine de professionnel·le·s associatifs et institutionnels de santé du Pôle Promotion de la Santé (direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé ) de la Ville de Paris qui s’allient afin de vous proposer de nombreuses animations ludiques et interactives autour la santé. Pour faire de Paris le symbole mondial d’une jeunesse citoyenne où chacun peut sauver une vie : – Vous serez formé.e.s gratuitement aux gestes de premiers secours et deviendrez des citoyens sauveteurs – Pour ce faire, rejoignez la communauté des Volontaires de Paris. Conditions d’accès – à partir de 10 ans pour être formé aux 3 gestes essentiels : alerter, masser et défibriller – à partir de 15-16 ans pour devenir secouristes sur les Jeux (majorité impérative en juillet 2024) Gestes qui sauvent: formations courtes de 30 minutes ; inscriptions sur place par les accueillants. TOUT PARIS PLAGES Animations -> Atelier / Cours Paris Plages Bassin de la Villette Quai de la Loire Paris 75019

5 : Laumière (235m) 7 : Riquet (267m)

Contact : https://www.paris.fr/parisquisauve Animations -> Atelier / Cours Solidaire;Paris Plages;Plein air

Date complète :

2021-07-10T14:00:00+02:00_2021-07-10T18:00:00+02:00;2021-07-11T14:00:00+02:00_2021-07-11T18:00:00+02:00;2021-07-12T14:00:00+02:00_2021-07-12T18:00:00+02:00;2021-07-13T14:00:00+02:00_2021-07-13T18:00:00+02:00;2021-07-14T14:00:00+02:00_2021-07-14T18:00:00+02:00;2021-07-15T14:00:00+02:00_2021-07-15T18:00:00+02:00;2021-07-16T14:00:00+02:00_2021-07-16T18:00:00+02:00;2021-07-17T14:00:00+02:00_2021-07-17T18:00:00+02:00;2021-07-18T14:00:00+02:00_2021-07-18T18:00:00+02:00;2021-07-19T14:00:00+02:00_2021-07-19T18:00:00+02:00;2021-07-20T14:00:00+02:00_2021-07-20T18:00:00+02:00;2021-07-21T14:00:00+02:00_2021-07-21T18:00:00+02:00;2021-07-22T14:00:00+02:00_2021-07-22T18:00:00+02:00;2021-07-23T14:00:00+02:00_2021-07-23T18:00:00+02:00;2021-07-24T14:00:00+02:00_2021-07-24T18:00:00+02:00;2021-07-25T14:00:00+02:00_2021-07-25T18:00:00+02:00;2021-07-26T14:00:00+02:00_2021-07-26T18:00:00+02:00;2021-07-27T14:00:00+02:00_2021-07-27T18:00:00+02:00;2021-07-28T14:00:00+02:00_2021-07-28T18:00:00+02:00;2021-07-29T14:00:00+02:00_2021-07-29T18:00:00+02:00;2021-07-30T14:00:00+02:00_2021-07-30T18:00:00+02:00;2021-07-31T14:00:00+02:00_2021-07-31T18:00:00+02:00;2021-08-01T14:00:00+02:00_2021-08-01T18:00:00+02:00;2021-08-02T14:00:00+02:00_2021-08-02T18:00:00+02:00;2021-08-03T14:00:00+02:00_2021-08-03T18:00:00+02:00;2021-08-04T14:00:00+02:00_2021-08-04T18:00:00+02:00;2021-08-05T14:00:00+02:00_2021-08-05T18:00:00+02:00;2021-08-06T14:00:00+02:00_2021-08-06T18:00:00+02:00;2021-08-07T14:00:00+02:00_2021-08-07T18:00:00+02:00;2021-08-08T14:00:00+02:00_2021-08-08T18:00:00+02:00;2021-08-09T14:00:00+02:00_2021-08-09T18:00:00+02:00;2021-08-10T14:00:00+02:00_2021-08-10T18:00:00+02:00;2021-08-11T14:00:00+02:00_2021-08-11T18:00:00+02:00;2021-08-12T14:00:00+02:00_2021-08-12T18:00:00+02:00;2021-08-13T14:00:00+02:00_2021-08-13T18:00:00+02:00;2021-08-14T14:00:00+02:00_2021-08-14T18:00:00+02:00;2021-08-15T14:00:00+02:00_2021-08-15T18:00:00+02:00;2021-08-16T14:00:00+02:00_2021-08-16T18:00:00+02:00;2021-08-17T14:00:00+02:00_2021-08-17T18:00:00+02:00;2021-08-18T14:00:00+02:00_2021-08-18T18:00:00+02:00;2021-08-19T14:00:00+02:00_2021-08-19T18:00:00+02:00;2021-08-20T14:00:00+02:00_2021-08-20T18:00:00+02:00;2021-08-21T14:00:00+02:00_2021-08-21T18:00:00+02:00;2021-08-22T14:00:00+02:00_2021-08-22T18:00:00+02:00

Sophie Robichon

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Paris Plages Bassin de la Villette Adresse Quai de la Loire Ville Paris lieuville Paris Plages Bassin de la Villette Paris