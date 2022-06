Apprenez le cancan dans un cours de danse explosif ! Studio Bleu Grands Boulevards Paris Catégories d’évènement: île de France

Apprenez le cancan dans un cours de danse explosif ! Studio Bleu Grands Boulevards, 18 juin 2022, Paris. Le samedi 18 juin 2022

de 13h30 à 15h30

. payant Tarif : 20 € (jupe de cancan prêtée)

Dans un univers pop, entre froufrous et paillettes, découvrez la danse la plus déchaînée et révolutionnaire : le cancan ! LE POP CANCAN, POUR QUI ? Les stages de Pop Cancan sont ouverts à toutes ! Que vous ayez déjà dansé ou jamais, le Pop Cancan est l’occasion de : Découvrir une danse avec une histoire forte

Aller à la rencontre de sa propre puissance et de partager ces moments avec d’autres femmes

D’améliorer son cardio et sa souplesse

De développer sa créativité, et un « personnage », la femme cachée au fond de nous qui rêve d’enfin oser et d’être elle-même !

De s’éclater entre copines !!! Au programme : échauffements (cardio, renforcement et étirements) avant d’aborder l’art du juponage, la découverte de la technique cancan et ses pas emblématiques. Une chorégraphie de groupe termine le cours. Studio Bleu Grands Boulevards 14 boulevard Poissonnière 75018 Paris Contact : 0668280248 larmeedesroses@gmail.com https://www.pop-cancan.com

Photo de Tess Pix Cours de Pop Cancan par Andrée Gine de L’Armée des Roses

