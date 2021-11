Tullins Tullins Isère, TULLINS Apprenez l’art de la vannerie Tullins Tullins Catégories d’évènement: Isère

TULLINS

Apprenez l’art de la vannerie Tullins, 20 novembre 2021, Tullins. Apprenez l’art de la vannerie Salle Jean Monnet Clos des Chartreux Tullins

2021-11-20 14:00:00 14:00:00 – 2021-11-20 16:00:00 16:00:00 Salle Jean Monnet Clos des Chartreux

Tullins Isère Tullins Isère Faites le plein d’idées zéro déchet pendant la SERD et découvrez l’art de tresser et réalisez des décorations de Noël originales à partir de papier.

Sur inscription. zerodechet@paysvoironnais.com https://www.paysvoironnais.com/reduire-ses-dechets/s-inscrire-a-un-atelier-zero-dechet-930.html Salle Jean Monnet Clos des Chartreux Tullins

dernière mise à jour : 2021-11-05 par Office de Tourisme du Pays Voironnais

Détails Catégories d’évènement: Isère, TULLINS Autres Lieu Tullins Adresse Salle Jean Monnet Clos des Chartreux Ville Tullins lieuville Salle Jean Monnet Clos des Chartreux Tullins