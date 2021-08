Le Thillot Médiathèque du Thillot Le Thillot, Vosges Apprenez-en plus sur les anciennes mines de cuivre du Thillot en suivant une conférence Médiathèque du Thillot Le Thillot Catégories d’évènement: Le Thillot

Médiathèque du Thillot, le vendredi 17 septembre à 20:00

### Les dernières découvertes des recherches historiques et archéologiques à propos des mines de cuivre du Thillot vous serons révélées par Francis Pierre, directeur des fouilles. La conférence de Francis Pierre, directeur des fouilles, chercheur associé LAMOP à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne, présentera les dernières découvertes historiques et archéologiques avec au programme : – « Et si les mineurs avaient fait parler la poudre un an plus tôt, en 1616 ! » : les nouvelles données des archives confrontées aux résultats archéologiques. – Les résultats d’une fouille de maison sur les hauts de la mine Saint-Charles ayant conduit à la découverte d’un habitat de fonction d’un chef mineur.

Gratuit. Entrée libre.

