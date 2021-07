Strasbourg Église protestante Saint-Guillaume Bas-Rhin, Strasbourg Apprenez-en davantage sur l’histoire d’un quai emblématique de Strasbourg Église protestante Saint-Guillaume Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Église protestante Saint-Guillaume Gratuit. Réservation recommandée. Rdv : devant la paroisse protestante Saint-Guillaume.

Lieu de passage quotidien des Strasbourgeoises et Strasbourgeois, le Quai des Bateliers ne semble pas avoir de secrets pour vous, mais est-ce vraiment le cas ? Église protestante Saint-Guillaume 1 rue Munch, 67000 Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00

