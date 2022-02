Apprenez à vous servir d’Inkscape, le logiciel de dessin vectoriel libre ! Labomédia, 12 février 2022, Orléans.

Samedi de l’Innovation Transversale Appliqué sur Inkscape ——————————————————— Lors de ce Samedi de l’Innovation Transversale Appliquée est proposé un atelier d’initiation au logiciel libre Inkscape. Ce logiciel permet de dessiner, à l’aide d’outils numériques flexibles et agréables, afin de réaliser des gribouillis, des affiches de communication, ou du contenu web ! Il peut également être utilisé pour dessiner des plans techniques qui seront usinés à la découpe laser. Lors de cet atelier, on évoquera les bases du dessin vectoriel afin de comprendre ce qui en fait la richesse, par le biais d’exemples, et au fil des demandes des participants. Un atelier typographie sera mis en place pour tous ceux intéressés, et nous pourrons imprimer nos réalisations en fin d’atelier. ### Pour en savoir plus : [le site officiel d’inkscape](https://inkscape.org/fr/) [les tutos labomedia sur le logiciel](https://tutos.labomedia.org/books/arts-visuels-numerique/chapter/inkscape-le-logiciel-de-dessin-vectoriel-libre) ### Pratique **L’atelier aura lieu le samedi 12 février de 14h à 17h59 en salle D1, au troisième étage du 108 rue de Bourgogne, à Orléans.** Vous êtes invitées à venir avec votre ordinateur, nous pourrons vous en fournir un si vous ne disposez pas d’une machine transportable. La participation à l’atelier est libre, nous vous invitons néanmoins à adhérer à l’association la Labomedia pour soutenir notre travail (20 € / an). Passe sanitaire nécessaire pour accéder au 108, gestes barrières à observer. Pour plus d’informations, [nous contacter via ce formulaire.](https://labomedia.org/contact/)

