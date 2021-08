Nantes Atelier by CA Loire-Atlantique, Nantes Apprenez à déjouer les pièges des pirates ! Atelier by CA Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Apprenez à déjouer les pièges des pirates ! Atelier by CA, 22 septembre 2021, Nantes. 2021-09-22

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Inscription : www.weezevent.com L’école Audencia, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, sa filiale spécialisée dans l’IT, Crédit Agricole Technologies & Services et la Gendarmerie Nationale vous proposent une animation pédagogique pour naviguer sur internet en toute sécurité.Sur des créneaux d’une à deux heures, participez à des ateliers de 30 minutes pour comprendre les pièges et apprendre à les contourner. Atelier 1 : Espionner un smartphone, mythe ou réalité ?Atelier 2 : Cybermenaces, la gendarmerie à vos côtés.Atelier 3 : Comment reconnaître un phishing et gérer ses mots de passe ?Atelier 4 : Dans la peau d’un hacker… Venez découvrir nos ateliers et repartez avec une mine d’astuces et de bons conseils.Inscrivez-vous vite ! 1h pour 2 ateliers, 2h pour les 4 ateliers. Dans le cadre de Nantes Digital Week Atelier by CA 26 rue Pierre Landais Île de Nantes Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Atelier by CA Adresse 26 rue Pierre Landais Ville Nantes lieuville Atelier by CA Nantes