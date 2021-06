Granville Granville Granville, Manche Apprenez à déguster le vin avec des produits made in Granville Terre & Mer ! Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

2021-07-14 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-14 20:00:00 20:00:00

Granville Manche Au cœur de Granville, accompagné de Didier Allix, apprenez les bases de la dégustation du vin et les meilleurs accords avec des produits 100% GTM ! Autres dates et horaires possibles sur demande.

Inscriptions obligatoire à l’avance. +33 6 03 10 45 07 https://www.tourisme-granville-terre-mer.com/decouvrir/experiences-granville-terre-mer/apprenez-a-deguster-le-vin-avec-des-produits-made-in-granville-terre-et-mer Au cœur de Granville, accompagné de Didier Allix, apprenez les bases de la dégustation du vin et les meilleurs accords avec des produits 100% GTM ! Autres dates et horaires possibles sur demande.

