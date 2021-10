En ligne île de France Apprenez à communiquer en cas de cas de crise En ligne Catégorie d’évènement: île de France

Le jeudi 21 octobre 2021

de 19h à 20h

gratuit

Vous pensez connaître et maîtriser les réseaux sociaux ? Mais savez-vous repérer une fausse information en cas de crise ? Etes-vous capable de trouver rapidement de l’information fiable ? La formation « Communiquer en cas de crise » vous permettra de mieux saisir l’importance d’une communication de crise réactive et coordonnée ainsi que les risques et opportunités offertes par les réseaux sociaux. En tant que Volontaire de Paris, vous recevrez une boîte à outils pour être capable de trouver rapidement de l’information fiable sur les réseaux sociaux en cas de crise, d’aider les Parisien.ne.s en diffusant les bons comportements et d’identifier les fakenews. Événements -> Autre événement En ligne en ligne 75000 Contact : https://www.paris.fr/pages/volontaires-de-paris-engagez-vous-6922 Événements -> Autre événement

2021-10-21T19:00:00+02:00_2021-10-21T20:00:00+02:00

