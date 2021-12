Tourcoing Holberton School Lille Nord, Tourcoing Apprenez à coder et accédez aux métiers du futur ! Holberton School Lille Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Apprenez à coder et accédez aux métiers du futur ! Holberton School Lille, 15 décembre 2021, Tourcoing. Apprenez à coder et accédez aux métiers du futur !

Holberton School Lille, le mercredi 15 décembre à 17:00

Vous avez envie d’en savoir plus sur Holberton School France et vous aimeriez profiter de l’occasion pour interagir avec des membres de notre équipe? Rdv mercredi 6 décembre à parir de 17h. Pour vous inscrire, cliquez ➡️[[https://bit.ly/32jdCAj](https://bit.ly/32jdCAj)](https://bit.ly/32jdCAj)

En ligne, sur inscription

Apprenez à coder et accédez aux métiers du futur ! Holberton School Lille 59200 Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-15T17:00:00 2021-12-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Holberton School Lille Adresse 59200 Ville Tourcoing lieuville Holberton School Lille Tourcoing