Centre Gérard Philipe, le mercredi 11 mai 2022 à 15:00

Aux côté d’une harpe et d’un arbre de la connaissance avec chiffres et lettres sonores en suspension, trois personnages tentent d’apprendre à marcher. Bientôt debout, grandis, ils sont dans le jeu, en mouvement, curieux des sons et des formes et de l’autre. C’est alors que des guindes et des matériaux apparaissent, donnant naissance à une marionnette-enfant proche des sculptures de fil de fer de Calder. Petit à petit, la marionnette va discerner les sons, les phonèmes et les consonnes, conduisant le chant à la parole et les mots à la lecture. En grandissant, elle va découvrir la danse et la musique grâce à trois moments où les acteurs racontent d’une manière poétique l’apprentissage de leur art. Dans la famille comme à l’école, nous avons tous à un moment donné reçu un enseignement qui a été déterminant, qui nous a propulsé dans une voie, ouvert des vocations. La mémoire de cet enseignement est toujours présente au fond de nous. Apprends-moi permet de retrouver cette envie précieuse qui nous pousse à aller de l’avant, à être curieux et à développer nos connaissances. À côté des interprètes qui apportent chacun leur touche artistique et leurs souvenirs d’enfance, la harpe symbolise les liens qui relient le maître à l’élève, de génération en génération, d’être humain en être humain. Une sensibilisation joyeuse et ludique à l’art, des premiers pas au chemin que l’on se choisit !

Tarifs : 9€ / 7€ / 6€

Une danseuse-chanteuse, un chanteur harpiste et un comédien-marionnettiste abordent la transmission et les différents moments de l’apprentissage de façon ludique. Vos enfants seront conquis !

Centre Gérard Philipe 54 avenue Louis Fouchère 58640 Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles Château de Véninges Nièvre



