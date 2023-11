Apprends et rêve : des ateliers à l’occasion de la semaine de la petite enfance Mairie du 16e arrondissement Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Du samedi 02 décembre 2023 au vendredi 08 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Apprends et Rêve met tout en oeuvre pour que vos enfants et vos ados vivent des expériences uniques et porteuses de sens pour leur avenir. Pendant la Semaine de la Petite Enfance, découvrez des ateliers gratuits.

Découvrez une multitude d’ateliers dédiés aux enfants de moins de 7ans. Rejoignez-nous ! Apprends et Rêvez sera présent le samedi 2 et le mardi 5 décembre pour vous faire essayer des activités inoubliables. C’est l’occasion de vivre un moment de complicité avec vos enfants.

Un évènement gratuit et sans inscriptions pour une journée mémorable avec Apprends et Rêve

Samedi 2 décembre à l’occasion de la semaine de la petite enfance retrouvez nos supers profs et notre équipe de passionnés qui animeront les ateliers suivant :

Éveil musical : 9h30 – 12h30

Pratiquer l’éveil musical favorise le développement cognitif, émotionnel et social des enfants

Atelier peinture : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h

Participer à des ateliers de peinture renforce leur créativité et leur expression émotionnelle

Atelier motricité : 9h30 – 12h30 / 14h – 18h également le mardi 5 décembre de 9h30 – 12h

Engager les enfants de moins de 6 ans dans des activités de motricité contribue à leur développement en améliorant la coordination physique et la conscience corporelle

Atelier maquillage : 10h – 12h30 / 14h – 18h

La participation à des ateliers de maquillage offre aux enfants une expérience ludique et créative, favorisant le développement de leur expression artistique et de leur confiance en eux ! Les petits adorent ça : )

TOUT LE PROGRAMME

Mairie du 16e arrondissement 71, avenue Henri Martin 75016 Paris

Contact : https://apprends-et-reve.fr/ https://apprends-et-reve.fr/

©Emilie Chaix/Ville de Paris