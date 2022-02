Apprendre tout en s’amusant sur le pôle “Planète Flexi” Paris Expo Porte de Versailles, 26 février 2022, Paris.

Apprendre tout en s’amusant sur le pôle “Planète Flexi”

du samedi 26 février au dimanche 6 mars à Paris Expo Porte de Versailles

Pour les plus jeunes, direction « PLANÈTE FLEXI », facilement reconnaissable grâce à sa géode, pour participer à un quiz et découvrir d’où vient la viande et comment travaillent les éleveurs dans nos fermes françaises ! Avec des mots simples et des images parlantes, cette animation éducative et néanmoins ludique donne tout son sens à l’engagement de la filière française dans la production d’une viande responsable et durable. Répartis en deux équipes, les participants pourront tester leurs connaissances, à la manière d’un jeu télévisé, en répondant à des questions autour de l’élevage, de la protection de l’environnement et du bien-être animal.

Entrée libre

Paris Expo Porte de Versailles 1 Place de la Porte de Versailles, Paris



