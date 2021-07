Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Apprendre le breton en 9 mois avec Mervent : réunion d’information sur les formations longues Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé Finistère Quimperlé Formation diplômante de 35 heures par semaine du 6 septembre 2021 au 24 juin 2022 dans notre centre de formation de Quimperlé.

Pédagogie adaptée aux adultes, acquisition rapide d’un bon niveau de langue orale et écrite (B2 à C1) donnant accès à l’emploi en breton.

