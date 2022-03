Apprendre le breton avec Utalk ? Conférence de presse Ti ar Vro Gwengamp Guingamp Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ti ar Vro Gwengamp, le mercredi 23 mars à 10:00

Conférence de presse des promoteurs de la plateforme Utalk pour apprendre le breton en ligne. uTalk s’adresse aux personnes souhaitant apprendre des mots et phrases clés. L’application convient parfaitement aux débutants qui se lancent dans une nouvelle aventure et aux apprenants intermédiaires voulant combler des lacunes de vocabulaire et de prononciation. Vous n’avez pas besoin de parler anglais pour utiliser uTalk, l’application est disponible dans plus de 100 langues. Grâce à plus de 20 000 combinaisons d’apprentissage, que vous soyez un Danois souhaitant parler le dari ou un Philippin voulant apprendre le portugais, uTalk permet à chacun de s’y retrouver !

