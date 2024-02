Apprendre le breton à l’âge adulte : c’est possible ! Skol an Emsav Rennes, samedi 16 mars 2024.

Apprendre le breton à l’âge adulte : c’est possible ! Conférence de Christelle Chevallier-Gaté (Heol al loar), psychologue et docteure en sciences de l’éducation. Samedi 16 mars, 10h00, 14h00 Skol an Emsav 4 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T10:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T16:00:00+01:00

Apprendre le breton à l’âge adulte : c’est possible ! Comment rendre l’apprentissage efficace ?

Conférence de Christelle Chevallier-Gaté, psychologue et docteure en sciences de l’éducation.

Apprendre à tout âge est possible : s’agit-il là d’une promesse publicitaire ? Non, c’est plutôt le résultat d’études scientifiques. Apprendre le breton à l’âge adulte, est-ce aussi facile que pendant l’enfance ? Vous découvrirez des stratégies validées scientifiquement qui vous aideront à apprendre plus efficacement le breton.

Psychologue, formatrice et docteur en sciences de l’éducation, Christelle Chevallier-Gaté est spécialiste du développement psychologique de l’enfance à l’âge adulte, des apprentissages et de la pédagogie. Originaire de l’Anjou, elle débute l’apprentissage du breton en 2017. Aujourd’hui, elle exerce son métier en langue bretonne.

Skol an Emsav 8 contour Saint-Aubin, 35000 Rennes Rennes 35000 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://skolanemsav.bzh/activite/apprendre-le-breton-a-lage-adulte-cest-possible-comment-rendre-lapprentissage-efficace/ »}]

conférence apprentissage