**Cours collectifs GRATUITS d’1heure 30 pendant 10 séances** Objectifs : * Favoriser la pratique de l’Internet par l’ensemble de la population sur le territoire régional * Participer à l’inclusion numérique * Favoriser l’apprentissage de l’utilisation d’internet * Rendre autonome les usagers avec les outils numériques en général : consulter ses courriels, faire des recherches sur internet, etc. Pour atteindre ces objectifs, le Visa internet Bretagne s’appuie sur un réseau de professionnels de l’animation multimédia, pédagogues et prêts à vous accompagner dans tous vos usages numériques.

Sur inscription – GRATUIT

Le Visa Internet Bretagne s'adresse tous ceux qui souhaitent s'initier aux usages numériques, quelques soit leur âge ou leur situation.

2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T15:30:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T15:30:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T15:30:00;2022-05-17T14:00:00 2022-05-17T15:30:00;2022-05-24T14:00:00 2022-05-24T15:30:00;2022-05-31T14:00:00 2022-05-31T15:30:00;2022-06-07T14:00:00 2022-06-07T15:30:00;2022-06-14T14:00:00 2022-06-14T15:30:00;2022-06-21T14:00:00 2022-06-21T15:30:00;2022-06-28T14:00:00 2022-06-28T15:30:00

