. payant Enseignements – Enfants Formation de 42h Octobre 2022 à juillet 2023 2h de cours par semaine Entre 11h et 19h le samedi, selon niveaux Maximum 12 élèves par cours Plein tarif : 240 € Tarif réduit : 160 € Enseignements – Adultes Formation de 60h Octobre 2022 à juin 2023 2h de cours par semaine De 19h à 21h, le mardi, mercredi, jeudi ou vendredi, selon niveaux Maximum 18 élèves par cours Plein tarif : 490 € Tarif réduit : 410 €

Inscrivez-vous, ou vos enfants, dès aujourd’hui aux enseignements de haute qualité délivrés par l’Institut des Cultures d’Islam pour la rentrée 2022-2023. Découvrez nos cours d’Arabe littéral moderne à destination des enfants et des adultes. L’apprentissage de l’arabe littéral moderne permet de communiquer formellement avec tout le monde arabe. Si l’arabe dialectal, qui varie selon les régions et les pays, est indispensable pour échanger à l’oral, l’arabe littéral est la langue écrite d’Internet, des médias, de l’édition. Elle permet également de découvrir un patrimoine culturel millénaire : littérature, textes sacrés, ouvrages scientifiques, poésie… Maîtriser l’arabe littéral moderne permet d’accéder à l’actualité et à l’histoire des pays arabes, dans une perspective professionnelle ou culturelle. Les cours proposés : – Enfant, niveau 2 – Samedi de 13h30 à 15h (inscriptions ouvertes jusqu’au 16/10/2022)- Adulte, débutant 1 – Vendredi de 19h à 21h (inscriptions ouvertes jusqu’au 16/10/2022)- Adulte, débutant 2 – Mercredi de 19h à 21h (inscriptions ouvertes jusqu’au 16/10/2022)- Adulte, intermédiaire 1 – Mardi de 19h à 21h (inscriptions ouvertes jusqu’au 16/10/2022) Institut des Cultures d’Islam (ICI) 56 rue Stephenson 75018 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/arabe-cours-adultes/ https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.facebook.com/institut.cultures.islam https://www.institut-cultures-islam.org/arabe-cours-adultes/

