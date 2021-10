Genève Autre lieu Genève Apprendre la méthode de méditation : série d’ateliers Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Apprendre la méthode de méditation : série d’ateliers Autre lieu, 15 novembre 2021, Genève. Apprendre la méthode de méditation : série d’ateliers

du lundi 15 novembre au lundi 13 décembre à Autre lieu

La méditation est une technique permettant de reposer l’esprit et d’atteindre un état de conscience différent de l’état d’éveil. On est pleinement éveillé et attentif, mais l’esprit n’est pas concentré sur le monde extérieur. Au contraire, l’esprit est détendu et tourné vers l’intérieur. Plus d’informations sur l’atelier ici (anglais) : [https://www.meditationworks.ch/learn-meditation-workshop/](https://www.meditationworks.ch/learn-meditation-workshop/)

CHF 150.-

Obtenez les outils dont vous avez besoin pour commencer une pratique de la méditation à la maison. Cette formation est utile pour toutes les personnes de +16 ans. Ecole de Saint Jean, lundi à 20h10. Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-15T20:00:00 2021-11-15T20:30:00;2021-11-22T20:00:00 2021-11-22T20:30:00;2021-11-29T20:00:00 2021-11-29T20:30:00;2021-12-06T20:00:00 2021-12-06T20:30:00;2021-12-13T20:00:00 2021-12-13T20:30:00

