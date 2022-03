Apprendre la méditation en 5 semaines Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pour apprendre la méthode de méditation nous vous proposons un atelier **chaque semaine pendant 5 semaines**. L’objectif est de vous aider à créer une bonne base pour une méditation quotidienne à la maison. **Dates de l’atelier:** Lundi 02 mai 2022 de 20h10 à 21h40 Lundi 09 mai 2022 de 20h10 à 21h40 Lundi 16 mai 2022 de 20h10 à 21h40 Lundi 23 mai 2022 de 20h10 à 21h40 Lundi 30 mai 2022 de 20h10 à 21h40 Plus d’informations sur l’atelier ici : [[https://www.meditationworks.ch/fr/cours-de-meditation-de-lhimalaya/](https://www.meditationworks.ch/fr/cours-de-meditation-de-lhimalaya/)](https://www.meditationworks.ch/fr/cours-de-meditation-de-lhimalaya/)

Obtenez les outils dont vous avez besoin pour commencer une pratique de la méditation à la maison. Cette formation est utile pour toutes les personnes de +16 ans. Ecole de Saint Jean, lundi à 20h10. Autre lieu Genève Genève

