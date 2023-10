Apprendre et enseigner, de la préhistoire à demain Collège de France Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 20 octobre 2023

de 09h00 à 18h00

Le jeudi 19 octobre 2023

de 09h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Colloque de rentrée du Collège de France, organisé par les Prs Stanislas Dehaene, François Héran et Pierre-Michel Menger.

L’espèce humaine présente deux compétences exceptionnelles : celle d’apprendre, tout au long de la vie, de nouvelles connaissances ; et celle, complémentaire, de les enseigner à d’autres. L’éducation est la condition de la production de savoirs nouveaux propres à répondre aux défis pressants d’aujourd’hui, le levier premier de l’émancipation des individus dans des sociétés démocratiques, et une ressource indispensable à la cohésion des sociétés. Tout au long de son histoire, l’humanité a su se transformer elle-même en se dotant de systèmes éducatifs efficaces – mais demain ? La baisse des résultats scolaires, les inégalités sociales en éducation, et l’avènement de machines capables d’apprendre sont autant de défis auxquels nous sommes tous confrontés, que nous soyons professeurs, parents ou étudiants. Le colloque de rentrée tentera d’apporter quelques réponses en examinant notamment quelles pratiques éducatives ont été adoptées à travers l’histoire et dans diverses parties du monde ; quels mécanismes sous-tendent notre capacité d’apprendre ; et comment mieux les déployer dans nos écoles et nos universités, au service de toute la société.

Collège de France 11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

