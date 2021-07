Apprendre ensemble et apprendre à apprendre Collège privé La Source, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Péronne.

Apprendre ensemble et apprendre à apprendre

du dimanche 11 juillet au dimanche 25 juillet à Collège privé La Source

Nos séjours sont faits pour permettre aux enfants de milieux défavorisés, en décrochage, ou ayant simplement besoin de se remettre dans un cadre , de partir en vacances avec une prise en charge financière adaptée afin de leur permettre de s’évader, de découvrir, de s’amuser, mais aussi de se structurer sur le plan des apprentissages. Ces séjours étant des colonies apprenantes, ils sont à la fois un temps de détente et de loisir, mais aussi, l’opportunité d’acquérir des connaissances sur le monde des métiers et des études qui y conduisent, notamment par le biais de forums réalisés par des étudiants animateurs inscrits dans les multiples disciplines. En effet, l’équipe d’animation étant majoritairement composée d’étudiants de différents domaines tels que professeur des écoles, écoles d’ingénieurs, licence psychologie, licence physique, ou encore licence gestion/administration, ce qui permet l’enrichissement et la diversité de notions partagées lors de ces événements. Successivement, dans nos séjours sont abordés la fabrication d’un produit au cours des différents ateliers respectant la chaîne de production, l’analyse des besoins, le cahier des charges, la conception, la vente des produits, la communication commerciale, ainsi que les services après-vente. L’équipe d’animation se charge de donner des notions de base lors de chaque étape afin d’éveiller la curiosité des enfants, tout en les poussant à poser des questions, initier des recherches, les introduire au travail de groupe par la confrontation d’idées dans une dynamique coopérative. Autrement dit, le but principal est de faire découvrir le monde professionnel aux enfants. Au terme de ce séjour, les enfants ont accès à des tests de motivation et d’évaluation qui sont suivi d’un compte rendu individuel en lien avec les parents, avec nos animateurs étudiants en psychologie pour les aiguiller sur les études qui pourraient leur correspondre. Nos séjours ont également pour objectif la transmission de valeurs humanistes telles que l’altruisme à travers le partage et l’entraide, mais aussi l’épanouissement au travers de l’autonomie des enfants, épaulés par une équipe d’animation bienveillante et efficiente. Les animateurs ont été choisis avec soin pour répondre à tous les critères, et ainsi permettre un excellent déroulement des séjours, tant sur l’aspect scolaire que sur l’aspect éducatif. Pour mener à bien nos séjours, nous disposons actuellement d’un lieu des plus adaptés, École Privée « La Source » à LUGNY dans le département de la Saône et Loire à proximité de la ville de Mâcon, il bénéficie d’un internat et de tout un ensemble d’infrastructures scolaires et sportives, Gymnase, tennis…, mais aussi, beaucoup de parcours de randonnées pour s’aérer, se dépasser, ou simplement se détendre. Le lieu de nos séjours est situé en périphérie d’une grande ville, mais dans un village pour permettre aux enfants de sortir de l’environnement urbain dans lequel ils sont pour la plupart plongés quotidiennement, et ainsi leur permettre de découvrir les bienfaits de la nature ! Nous nous sommes rapprochés de toutes les infrastructures locales susceptibles de contribuer à la découverte par les enfants de nouvelles activités et ainsi de créer des souvenirs inoubliables. L’ouverture des colos aux enfants âgés de 6 à 17 ans permet de faire profiter des séjours au plus grand nombre. Toutes les activités sont adaptées en fonction des différentes tranches d’âge afin que tous puissent profiter au maximum de leurs vacances. Les téléphones étant interdits, pendant toute la durée du séjour, les parents sont tenus informés des activités de leurs enfants via un groupe Whats App, ainsi qu’un appel mi-séjour. Nous mettrons tout en œuvre pour respecter ce programme, tout en restant réactifs afin de nous adapter aux propositions et aux imprévus, dans l’esprit de resté ouverts aux remarques constructives d’où qu’elles viennent.

800 € pour 15 jours

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Collège privé La Source 71260 Péronne Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

