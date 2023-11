Apprendre à télécharger des livres sur une liseuse Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Apprendre à télécharger des livres sur une liseuse Médiathèque Françoise Sagan Paris, 28 novembre 2023, Paris. Le mardi 28 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. gratuit Par téléphone, par mail ou sur place auprès des bibliothécaires Nos nouvelles liseuses sont arrivées! Venez les découvrir et apprendre à télécharger des livres numériques. La liseuse Vivlio arrive dans nos rayons. Plus légère, rétro éclairée, elle est aussi d’un usage plus simple. Lors de cet atelier, nous vous apprendrons comment télécharger des ebooks de notre bibliothèque numérique et nous répondrons à toutes les questions que vous vous posez sur cet outil. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

Médiathèque Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Médiathèque Françoise Sagan Adresse 8 rue Léon Schwartzenberg Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Médiathèque Françoise Sagan Paris latitude longitude 48.8755965903869,2.35389596112724

Médiathèque Françoise Sagan Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/