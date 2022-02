Apprendre à se connaitre : la puissance de l’estime de soi Villabon Villabon Catégories d’évènement: Cher

Apprendre à se connaitre : la puissance de l’estime de soi Villabon, 23 avril 2022, Villabon. Apprendre à se connaitre : la puissance de l’estime de soi Villabon

2022-04-23 10:30:00 – 2022-04-23 16:30:00

Villabon Cher Villabon Atelier ados animé par une éducatrice spécialisée en médiation animale. Au programme Apprendre à se connaitre : la puissance de l’estime de soi ecuriedesperrieres@hotmail.fr +33 6 69 06 26 78 http://www.domainesdesperrieres.fr/ Atelier ados animé par une éducatrice spécialisée en médiation animale. Au programme Domaine des Perrieres

