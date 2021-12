Apprendre à repriser ses vêtements à la main Le Recycl’lab, 19 février 2022, Reims.

Apprendre à repriser ses vêtements à la main

Le Recycl’lab, le samedi 19 février 2022 à 10:00

D’une durée de 2 heures, cet atelier de couture pour débutants a pour but de vous apprendre à recoudre un bouton ou réparer un accroc rapidement et facilement à la main. En prolongeant la durée de vie de vos vêtements, vous pourrez réduire votre consommation de vêtements et faire des économies tout en réduisant votre empreinte carbone, l’industrie de la mode ayant des conséquences humaines et environnementales désastreuses. N’hésitez pas à ramener chemises au bouton manquant et t-shirts ou jeans troués que vous aimeriez remettre à neuf ! [Inscrivez-vous](https://grandreims1.espacerendezvous.com/client/index.html?domain=https://grandreims1.espacerendezvous.com&lang=fr&mb=grandreims1&pro=recycllab&forService=38)

Adultes et enfants à partir de 10 ans, Gratuit

Vous avez toujours souhaité apprendre à donner une seconde vie à vos vêtements en recousant un bouton ou en réparant un accroc ? Cet atelier de couture pour débutants, est fait pour vous !

Le Recycl’lab 1 place Claudel 51 100 REIMS Reims Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:00:00