Nyons Nyons Drôme, Nyons Apprendre à réparer son vélo Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

Nyons

Apprendre à réparer son vélo Nyons, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Nyons. Apprendre à réparer son vélo 2021-07-03 – 2021-07-04 promenade de la Digue Théatre de Verdure

Nyons Drôme C’est le moment de sortir vos vélos pour se remettre en selles ! Apprendre à réparer ou à entretenir votre vélo, c’est ce que proposent les bénévoles de l’atelier vélo « Les panseurs de vélos » de la Maison des Possibles! dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Nyons Étiquettes évènement : Autres Lieu Nyons Adresse promenade de la Digue Théatre de Verdure Ville Nyons lieuville 44.35693#5.13732