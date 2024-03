Apprendre à rédiger pour son site web La Cantine Quimper – Coworking Quimper, mardi 26 mars 2024.

Apprendre à rédiger pour son site web Venez apprendre à rédiger des contenus inspirants pour vos lecteurs et lectrices, tout en intégrant les bases d’un texte optimisé pour le SEO. Mardi 26 mars, 12h15 La Cantine Quimper – Coworking Sur inscription – Gratuit

Début : 2024-03-26T12:15:00+01:00 – 2024-03-26T13:45:00+01:00

Fin : 2024-03-26T12:15:00+01:00 – 2024-03-26T13:45:00+01:00

Pour écrire les textes pour son site internet, il ne suffit pas d’une belle plume et d’une orthographe irréprochable.

Car la rédaction web a deux objectifs : rendre votre offre attractive pour les internautes, et répondre aux critères des moteurs de recherche pour positionner votre site en tête des résultats.

Dans cet atelier, vous apprendrez à rédiger des contenus inspirants pour vos lecteurs et lectrices, tout en intégrant les bases d’un texte optimisé pour le SEO. À vos claviers !

Au programme :

La rédaction web, un des piliers du référencement naturel

Capter l’attention de son internaute… et la maintenir

Plaire à l’algorithme de Google : la rédaction optimisée SEO

Qui interviendra ?

Gaëlle Mazingue

Amoureuse des mots depuis toujours et après plus de 10 ans dans la communication touristique, je me suis lancée comme indépendante en novembre 2019. Après une formation en rédaction web et une autre en référencement naturel, j’apporte mes compétences au service des entreprises qui souhaitent se rendre visibles sur le web, et convertir les visiteurs de leur site internet en client.e.s.

Mes services :

Rédactrice web et consultante en référencement naturel, je propose à la fois l’écriture de textes uniques, personnalisés, et optimisés SEO, mais également un accompagnement dans toute la démarche de positionnement SEO : audit de site si existant, analyse de la concurrence, étude de mots-clés, stratégie de contenus, calendrier éditorial, suivi du référencement naturel.

La Cantine Quimper – Coworking 2 rue François Briant de Laubrière Quimper 29000 Creac'h Gwen Finistère Bretagne

SEO Rédaction web