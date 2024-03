Apprendre à reconnaître l’ambroisie et les nuisibles (moustiques tigres, chenilles processionnaires, pyrales…) Parc Napoléon III Vichy, samedi 1 juin 2024.

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Venez à la rencontre des experts de l’ambroisie et des nuisibles pour mieux vous protéger ! Un Technicien Animateur Environnement chargé de projet Education Santé Environnement de l’association CAP TRONCAIS (partenaire de l’ARS et de la FREDON) vous apprendra à les reconnaître et à les comprendre pour mieux lutter collectivement.

Le parc Napoléon III, créé en 1864, est le prolongement d'un long croissant arboré en bordure de rivière. Il est l'extension de la rive de l'Allier dans un contexte de nature rebelle et sauvage tout en assurant la transition avec le tracé urbain. Ce parc d'une signature picturale « campagnarde » d'inspiration « anglaise », se définit par la succession de ces séquences paysagères et par la simplicité du dessin de conception.

