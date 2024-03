APPRENDRE A NAGER Centre Loireole Pierrefitte-ès-Bois, dimanche 7 juillet 2024.

APPRENDRE A NAGER dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 7 et 12 juillet Centre Loireole 500 €

Début : 2024-07-07T08:00:00+02:00 – 2024-07-07T08:30:00+02:00

Fin : 2024-07-12T18:00:00+02:00 – 2024-07-12T18:30:00+02:00

Activités

L’objectif de ce séjour est de débuter l’apprentissage de la nage, et se familiariser avec le milieu aquatique, tout en passant un séjour de vacances plein de jeux, de nature, d’activités et de découvertes.

Les enfants bénéficieront au minimum de 5 cours de natation à la piscine de Belleville sur Loire, dispensé par un maitre-nageur.

Une évaluation du niveau de nage acquis sera faite en fin de séjour.

Ils pourront ensuite profiter de cette belle piscine pour s’amuser avant de rentrer au centre.

Autres activités possibles

Les jeunes pourront également pratiquer des sports collectifs, jouer à la pétanque, jouer au ping-pong, au baby-foot, profiter du skate parc, du mini-golf, du city stade et de la piscine.

Mais aussi bénéficier de grands jeux, jeux de piste, activités manuelles et soirées animées….

Centre Loireole 45360 PIERREFITTE ES BOIS Pierrefitte-ès-Bois 45360 Loiret Centre-Val de Loire

Nature Découverte